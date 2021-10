Serie im Kreis Dillingen setzt sich fort: Wieder ist ein Rückspiegel weg

Im ganzen Landkreis Dillingen werden immer wieder Rückspiegel gestohlen. Allein in Lauingen gab es drei Fälle. Nun auch in Dillingen.

Zu einem weiteren Diebstahl eines Rückspiegels ist es nach Angaben der Dillinger Polizei am Freitag in der Zeit zwischen 13.20 Uhr und 15.15 Uhr gekommen. Ein 54-jähriger stellte sein Motorrad auf einer Parkfläche in der Regens-Wagner-Straße in Dillingen ab. Als er kurze Zeit später zu seinem Motorrad zurückkam, stellte er fest, dass der Rückspiegel durch einen Unbekannten entwendet wurde.

Die Dillinger Polizei sucht Zeugen

Der Polizei sind drei weitere Fälle mit Tatort in Lauingen bekannt, bei denen ebenfalls Rückspiegel entwendet wurden. Die Polizei Dillingen bittet unter Telefon 09071/56-0 um Zeugenhinweise. (pol)

Lesen Sie dazu auch