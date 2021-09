Shoppen bis Mitternacht: Dillingen organisiert eine Einkaufsnacht

Die Verantwortlichen haben entschieden: Es soll eine Dillinger Nacht stattfinden. Abgespeckt und anders. Und es gibt einen neuen Namen. Alle Fakten im Überblick.

Es soll wieder einen langen Abend zum Schlendern, Einkaufen und Kultur-Erleben in Dillingen geben. Anders als bei der großen „Dillinger Nacht“, die mit einem monatelangen Vorlauf von Werbegemeinschaft (WG) und Wirtschaftsvereinigung (WV) geplant wird, ist heuer alles etwas anders. Da erst seit September solche Veranstaltungen überhaupt wieder zulässig sind, hat man sich in Dillingen geeinigt, dass 2021 ausnahmsweise der Kulturring die Organisation in die Hand nimmt. Förderer ist bei all diesen Veranstaltungen immer auch der Verein „Image Plus“. WV-Vorsitzende Sylvia Stapfer, WG-Leitung Caroline Feldengut-Kain – die in den Vorjahren die Dillinger Nacht organisierte – Kulturring-Vorsitzender Werner Bosch und Oberbürgermeister Frank Kunz sind zuversichtlich, dass das einmalige Konzept im Corona-Ausnahme-Jahr 2021 aufgeht.

Geschäfte in der Dillinger Innenstadt haben bis 23 Uhr geöffnet

Um auch namentlich den Unterschied zu der Veranstaltung in den Vorjahren klarzumachen, gibt es keine „Dillinger Nacht“, sondern eine „Einkaufs- und Kulturnacht“. Alles wird nach den aktuellen Corona-Vorgaben ablaufen, steht es in der Pressemitteilung. In Abstimmung mit allen Behörden, darunter dem Gesundheitsamt und der Regierung von Schwaben, können am kommenden Freitag, 1. Oktober, die Geschäfte bis 23 Uhr öffnen.

Dabei stehen die Händler nicht nur mit ihrem Warenangebot bereit, sondern sorgen mit vielen Ideen und Überraschungen für ein Einkaufserlebnis der besonderen Art. Es locken eine bunte Auswahl an süßen Naschereien, deftigen Schmankerln und internationalen Leckereien. Von 19 bis 22 Uhr können Gäste in der Königstraße sowie der Kapuzinerstraße auf mehreren Bühnen Musikgruppen erleben. Verschiedenste Walking-Acts ziehen durch die Straßen.

Führungen im Golden Saal in Dillingen

Wissenswertes gibt es bei den halbstündlichen Führungen (ab 18.30 bis 22 Uhr) zum Dillinger Schloss zu erfahren. Und im Ambiente des Goldenen Saals erleben die Gäste um 19 Uhr, 20 Uhr, 21 Uhr und 22 Uhr bei einer besonderen Führung, wie ein Musikstück entsteht. Eine Musikstunde mit dem Dillinger Musiker und Schriftsteller Marcus Bernard Hartmann, der den Goldenen Saal als musikalische Inspiration nutzt. Geöffnet ist ebenso das Stadt- und Hochstiftmuseum von 19 bis 22 Uhr.

Der Eintritt ist frei. Bei Unterschreitung des Mindestabstandes im gesamten Veranstaltungsbereich gilt die Maskenpflicht. Bei den Aktionen in Innenräumen ist außerdem ein 3G-Nachweis, das Tragen einer Maske sowie das Hinterlassen der Kontaktdaten erforderlich. (pm)

