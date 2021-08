Dillingen

11:55 Uhr

Sinfonische Klangästhetik mit der Dillinger Sandtner-Orgel

Plus Mateusz Rzewuski aus Warschau brilliert beim Orgelsommer in Dillingen.

Von Gernot Walter

Führende Virtuosen mit internationalem Renommee machen gerne halt in der Basilika und werten damit den Orgelsommer auf. So auch am Samstag der polnische Meisterorganist Mateusz Rzewuski aus Warschau, der vom Konzert in der Dresdner Frauenkirche zur Basilika eilte und danach im Ulmer Münster gastierte. Die Ausnahmestellung Dillingens führte der Fördervereinsvorsitzende Paul Olbrich auch auf das Mitwirken von Monsignore Wolfgang Schneck zurück, der die Konzeption des Orgelsommers tatkräftig unterstützt habe. Der scheidende Stadtpfarrer betonte die Bedeutung der Musica sacra, die er auch in seinem neuen Zuständigkeitsbereich für die Priester in der Diözese Augsburg nicht vergessen werde.

