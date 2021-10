Dillingen

So gut kam die Dillinger Einkaufs- und Kulturnacht an

Plus Tausende kommen am Freitag zur Dillinger Einkaufs- und Kulturnacht. Es ist so, als ob es Corona nie gegeben hätte. Was sagen die Besucherinnen und Besucher?

Von Berthold Veh

Genau auf das scheinen viele Menschen in der Region gewartet zu haben: Bummeln, Leute treffen, einkaufen und Live-Musik auf den Straßen hören. Das bietet die kurzfristig anberaumte Dillinger Einkaufs- und Kulturnacht. Nach gemächlichem Beginn kommen am Freitagabend tausende Gäste in die mit Pylonen und Palmen beleuchtete Kapuziner- und Königstraße.

