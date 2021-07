So sieht es im neuen Restaurant "Willi´s" in Dillingen aus

Plus Uboot-Erfinder Wilhelm Bauer ist im neuen Restaurant „Willi’s“ im Dillinger Zentrum überall präsent. Bald wollen auch Marinesoldaten kommen.

Zum Start gibt’s Vitamine: Oberbürgermeister Frank Kunz überreicht den Betreibern des neuen Restaurants „Willi’s“, Timo und Lisa Gütling, einen Obstkorb. Denn vor der Eröffnung des neuen Lokals am Donnerstag um 17 Uhr im ehemaligen Kaufhaus Paul gab es natürlich eine Menge Arbeit und wenig Zeit für Ruhephasen. „Das ist aber positiver Stress“, sagt Lisa Gütling: „Wir freuen uns, dass es jetzt endlich losgeht.“