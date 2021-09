So viele Kinder im Landkreis Dillingen gelten als arm

Plus Birgit Erdle ist die Vorsitzende des Kinderschutzbundes im Landkreis Dillingen. Sie sagt, woran es armen Kindern in der Region fehlt und wie jeder helfen kann.

Am Weltkindertag sollen in ganz Deutschland die Rechte der Kleinen und Kleinsten im Fokus stehen. Die Forderung der Kinderrechtsverbände ist dabei klar: Kinderrechte sollen im Grundgesetz verankert werden, damit ihre Bedürfnisse stärker berücksichtigt werden.