Sommer ade: Das Dillinger Hallenbad öffnet

Diese Regeln gelten ab Dienstag für das Dillinger Hallenabend. Insgesamt 35.000 Gäste kamen ins „Eichi“.

Nach der Freibadsaison öffnet nun das Dillinger Hallenbad am Dienstag, 21. September. Wie im Eichwaldbad haben die Verantwortlichen der Donau-Stadtwerke Dillingen-Lauingen ein Konzept erarbeitet, um angesichts von Corona auch im Hallenbad vielen Besuchern ein sicheres Bade-Vergnügen zu ermöglichen.

Es muss immer eine Zwischenreinigung gemacht werden

Um den vorgeschriebenen Abstand einhalten zu können, muss die Anzahl der Gäste, die gleichzeitig in das Bad können, beschränkt werden. An den beiden langen Öffnungstagen (Mittwoch und Sonntag) muss eine Zwischenreinigung durchgeführt werden, weshalb es an diesen Tagen zwei Öffnungsblöcke geben wird.



Aufgrund der notwendigen Beschränkungen wurde auch in der Hallenbadsaison ein Sondertarif eingeführt. Die Karten können im Hallenbad vor Ort erworben werden.

Die Freibadsaison in Dillingen war besser als erwartet

Größter Unterschied zum Eichwaldbad ist die Einhaltung der 3G Regelung nach der aktuellen Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung. Alle Infos sowie der Besucherzähler sind im Netz zu finden unter www.dsdl.de. Die Verantwortlichen der DSDL bedanken sich auf diesem Wege bei den mehr als 35.000 Eichwaldbadbesuchern für das disziplinierte Verhalten in der zurückliegenden Freibadsaison und hoffen auch im Hallenbad auf das Verständnis der Besucher. Am Dienstag (Warmbadetag, Wasser 30˚C) ist das Hallenbad von 17 bis 21 Uhr zum Familienschwimmen geöffnet. Die Öffnungszeiten finden Sie täglich im Serviceteil der Donau-Zeitung. (pm)

Lesen Sie dazu auch