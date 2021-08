Dillingen

14:08 Uhr

Stadtpfarrer Wolfgang Schneck verabschiedet sich von Dillingen

Dillingen Stadtpfarrer Wolfgang Schneck hat sich am Sonntag von der Pfarreiengemeinschaft verabschiedet. Er wird Leiter der Priesterseelsorge in der Diözese und zieht erst mal ins Kloster Maria Medingen.

Plus Dillingens Pfarrer Wolfgang Schneck verlässt die Pfarreiengemeinschaft. Leicht machen es ihm die Gläubigen nicht. Am Sonntag hat er seinen Abschiedsgottesdienst gefeiert.

Von Cordula Homann

Der Gottesdienst war schon vorbei, Dutzende von Menschen standen vor der Basilika, Pfarrer Wolfgang Schneck am Brunnen, umringt von Geschenken. Da sprach einer aus, was viele dachten: „Was tun Sie uns an, dass Sie gehen?“, sagte der Vorsitzende der Dillinger Feuerwehr, Jens Fischer, zum scheidenden Stadtpfarrer.

