Dillingen

vor 1 Min.

Starke Rauchentwicklung: Feuerwehr rückt in Dillingen aus

Auch die Feuerwehr war am Montag in Dillingen im Einsatz.

Polizei, Feuerwehr und der Rettungsdienst waren am Montag um 10.30 Uhr in Dillingen im Einsatz. Schuld war eine starke Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus.

Anwohner eines Mehrfamilienhauses im Dillinger Juraweg hatten die Einsatzkräfte alarmiert, weil sie starken Rauchgeruch wahrnahmen. Die Bewohner hatten einen Topf mit Milch vergessen Aus der betreffenden Wohnung war eine erheblich Rauchentwicklung festzustellen. Wie sich herausstellte, war ein Topf mit Milch auf einer eingeschalteten Herdplatte Auslöser für die Rauchentwicklung. Die Bewohner hatten vergessen, diesen vom Herd zu stellen, als sie das Haus verlassen hatten. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand, die Höhe des entstandenen Schadens beläuft sich auf etwa 150 Euro. (pol) Lesen Sie dazu auch Lauingen Plus Wie geht es nach dem Brand bei der Firma Ulbricht in Lauingen weiter?

