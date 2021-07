Statt Bürgerversammlung, eine Bürgersprechstunde: Das plant die Stadt Dillingen

Vier Beispiele, wo die Millionen in diesem Jahr in Dillingen hinfließen (von oben im Uhrzeigersinn): Der Neubau der Mittelschule kostet 23,2 Millionen (Belastung im Etat 2021: 5,8 Millionen), das neue Parkhaus rund acht Millionen (7,5 Millionen, Finanzierung über das Kommunalunternehmen), der Wiederaufbau des Rathauses etwa zehn Millionen (4,7 Mio.) und die Aufstockung des Kindergartens am Karolinenweg 1,3 Millionen Euro.

Foto: Veh