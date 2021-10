Die Steinheimer Kirche glänzt wieder

Plus Die Dach- und Außensanierung an dem Gebäude im Dillinger Stadtteil Steinheim ist abgeschlossen. Ein kniffliges Problem wird dabei zur Zufriedenheit aller Beteiligten gelöst.

Wer durch Steinheim fährt, sieht den frisch gestrichenen Turm der schmucken Kirche. Mit ockerfarbenen Absetzungen ist er verziert, wie das gesamte Gotteshaus im Dillinger Stadtteil. „Das Dach wurde komplett neu gedeckt“, sagt Kirchenpfleger Georg Brenner und weist auf die roten Ziegel hin. Doch die Arbeiten, die darunter verrichtet wurden, sieht der Laie nicht.