Strahlende Gesichter bei den Abiturienten am Dillinger Sailer-Gymnasium

76 Schülerinnen und Schüler des Dillinger Johann-Michael-Sailer-Gymnasiums haben das Abitur bestanden. Auch sie gehören zur „Generation Corona“.

Sie haben es geschafft: 76 Schülerinnen und Schüler des Johann-Michael-Sailer-Gymnasiums haben ihr Abitur bestanden und dürfen mit ihren Ergebnissen, die ganz im bayernweit historisch besten Schnitt liegen, vollauf zufrieden sein.

Im Rahmen einer Feierstunde in der Dillinger Basilika wurden die Zeugnisse verliehen. So konnte der Abiturjahrgang 2021 gemäß seinem Motto „Abi-Vegas“ den Poker um Notenpunkte, Präsenz- und Fernunterricht hinter sich lassen.

Ein Regenbogen steht im Mittelpunkt des Gottesdienstes

Am Beginn der Entlassfeier stand ein Gottesdienst, den Stadtpfarrer Wolfgang Schneck und Pfarrerin Sabine Verron-Kleiner zelebrierten. Im Mittelpunkt standen der Regenbogen als Symbol des Bundes zwischen Gott und der Erde sowie der Lebensweg, der in Windungen und Verzweigungen unter diesem verläuft und auf dem die Abiturienten nach ihrem Abschied von der Schule zu neuen Zielen aufbrechen werden. Das Farbenspiel des Regenbogens, so Verron-Kleiner, dürfe die jungen Menschen optimistisch stimmen, stünde es doch für die Liebe, die Sonne, die Weite und die Treue, die Gott ihnen auf ihrem Lebensweg schenke.

Die Wünsche von Oberbürgermeister und stellvertretendem Landrat

Auch der stellvertretende Landrat Alfred Schneid ermunterte die Absolventinnen und Absolventen, voll Vertrauen in ihre Zukunft zu starten. Er zitierte dazu Judi Dench: „Es hat keinen Sinn, negativ zu denken. Mach dich auf die Suche nach den positiven Dingen des Lebens.“ Dass dies in Zeiten von Corona nicht einfach ist, musste Oberbürgermeister Frank Kunz zwar zugeben, doch forderte er die Abiturientinnen und Abiturienten mit den Worten „Mitleid bekommt man geschenkt, Respekt muss man sich verdienen“ auf, stolz auf ihre hervorragenden Ergebnisse zu sein: Über die Traumnote 1,0 dürfen sich nämlich gleich ein Schüler, Eric Moehrke, und eine Schülerin, Melina Reiner, freuen, dicht gefolgt von Anna Finster mit 1,1. Weitere 30 Schülerinnen und Schüler erzielten Schnitte zwischen 1,2 und 2,0, und das, obwohl der Weg dorthin mit zahlreichen Unwägbarkeiten gepflastert war.

Was die "Generation Corona" durch die Pandemie erfahren musste

Denn der Abiturjahrgang 2021 gehört, wie Schulleiter Kurt Ritter betonte, der „Generation Corona“ an, die durch die Pandemie erfahren musste, dass Sicherheit verletzlich sein kann und Freiheit nicht selbstverständlich ist. Die Einschnitte im Bildungsbereich hätten diesen Schülern die Bedeutung von Schule besonders auch als Ort von menschlicher Nähe bewusst gemacht.

Ferner hätten sie, ähnlich einem Sportler, dessen Wettkampf auf unbestimmte Zeit verschoben wird, Reife beweisen müssen, um ihr schulisches Leistungsniveau angesichts coronabedingt verspäteter Prüfungen aufrechtzuerhalten. Ritter appellierte an die Absolventen, diese Erfahrungen konstruktiv für ihre berufliche Qualifikation und eine aktive Gestaltung der Zukunft zu nutzen.

Stellvertretend für den Abiturjahrgang dankten Melina Reiner und Anna Finster den Eltern und der Schulfamilie, insbesondere den Oberstufenkoordinatoren Beate Landherr und Michael Kreuzer, die sie auf ihrem Weg zum Abitur begleitet haben.

Nach der Zeugnisvergabe bekamen die beiden Jahrgangsbesten von Oberbürgermeister Frank Kunz den Preis der Stadt Dillingen überreicht. Die schulischen und sozialen Leistungen etlicher weiterer Schüler erfuhren unter anderem durch den Seminararbeitspreis der „Dilingana“ eine Würdigung. Der Elternbeirat bedachte alle Abiturienten mit einer Rose als Abschiedsgeste. Einen stimmungsvollen Rahmen erhielt die Feier durch die festliche musikalische Ausgestaltung durch die Fachschaft Musik und einige Abiturienten.

Das sind die Abiturienten des Dillinger Johann-Michael-Sailer-Gymnasiums 2021:

Franz Bacherle, Glött; Marcel Baliet, Dillingen; Laeticia Beck, Altenmünster; Luisa Benz, Bächingen; Leon Bettio, Lauingen; Philipp Bolenbach, Dillingen; Verena Brenner, Dillingen; Jonas Breskott, Höchstädt; Adam Delle, Bächingen; Nicolas Drotloff, Altenmünster; Marco Feltin, Dillingen; Anna Finster, Dillingen; Michael Forthofer, Rain; Janina Gerner, Dillingen; Benedikt Gerstmeir, Lutzingen; Ira Göppinger, Höchstädt; Annkathrin Graf, Finningen; Marie Graf, Dillingen; Alina Gumpp, Dillingen; Leonard Hämmerle, Schwenningen; Tobias Heupel, Bächingen; Evi-Vienna Hô, Holzheim; Tobias Honold, Dillingen; Michael Hörbrand, Dillingen; Julia Jakubetz, Dillingen; Felix Kapfer, Dillingen; Tim Kleinle, Höchstädt; Maximilian Knötzinger, Weisingen; Elisabeth Konle, Höchstädt; Nora Kreuzer, Tapfheim; René Lindenmeier, Bissingen; Leon Löffler, Medlingen; Johannes Lohner, Gundelfingen; Veronika Loos, Höchstädt; Ann-Kathrin Lösch, Altenmünster; Quirin Ludwig, Höchstädt; Nico Marek, Medlingen; Alexander Martens, Dillingen; Larissa Martens, Dillingen; Janina Mayer, Altenmünster; Johannes Mayer, Dillingen; Manuel Mayershofer, Aislingen; Eric Moehrke, Dillingen; Christian Pasztor, Dillingen; Mathias Piffath, Mödingen; Marcus Reichhardt, Höchstädt; Melina Reiner, Blindheim; Lena Römer, Dillingen; Sven Rust, Bachhagel; Jonas Schmidt, Glött; Katharina Schreiber, Tapfheim; Michaela Schröppel, Finningen; Timo Schuster, Schwenningen; Jonas Schweyer, Lutzingen; Lena Seiler, Dillingen; Patrick Seiler, Bissingen; Cedric Seybold, Dillingen; Daniel Sharma, Wittislingen; Benjamin Sing, Dillingen; Magdalena Speinle, Holzheim; Niklas Stadler, Medlingen; Nico Stegmayer, Dillingen; Sarah Strobel, Tapfheim; Meryem Süpür, Dillingen; Marcel Süß, Höchstädt; Laura Tausch, Höchstädt; Niklas Tausend, Haunsheim; Annalena Tutschek, Dillingen; Tobias Uhlschmid, Höchstädt; Tim Ullrich, Dillingen; Lara Urban, Dillingen; Luisa Wagner, Tapfheim; Nico Wagner, Höchstädt; Fabian Weißenburger, Tapfheim; Stephanie Wimme, Bächingen; Miriam Wioncek, Holzheim.