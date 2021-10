Streik in Dillingen: Straßenwärter protestieren

Plus Die Gewerkschaft der Straßen- und Verkehrsbeschäftigten fordert mehr Lohn. Auch im Landkreis Dillingen.

Autofahrerinnen und Autofahrer, die am Montagmorgen gegen 8 Uhr auf der alten B16 in Dillingen unterwegs waren, dürften sich gewundert haben. Vor der Straßenmeisterei im Osten der Kreisstadt waren Straßenmeister mit Fahnen und Transparenten zu sehen. Die Mitarbeiter der Niederlassung des Staatlichen Bauamts Krumbach traten in einen halbstündigen Warnstreik, informiert der Bezirksvorsitzende der Fachgewerkschaft der Straßen- und Verkehrsbeschäftigten, Stefan Gamperling.