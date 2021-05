Dillingen

07:30 Uhr

Streit in Dillinger Obdachlosenunterkunft eskaliert

Nach einem Streit in einer Dillinger Obdachlosenunterkunft musste ein Mann ins Krankenhaus.

In einer körperlichen Auseinandersetzung schlägt ein Mann einem anderen in einer Unterkunft in Dillingen auf den Kopf. Der muss daraufhin ins Krankenhaus.

Themen folgen