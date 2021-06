Dillingen

06.06.2021

Streit zweier Dillinger Nachbarinnen droht zu eskalieren

Ein Streit zwischen zwei Nachbarinnen in Dillingen wäre fast eskaliert.

In der Donauwörther Straße in Dillingen haben sich am Freitagabend zwei Frauen gestritten. Bis eine drohte, der anderen die Haare auszureißen.

