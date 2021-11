Sylvia Stapfer führt weiter die Wirtschaftsvereinigung Dillingen an

Plus Die Vereinigung beschäftigt sich außerdem auf der Mitgliederversammlung mit den Chancen und Gefahren der Digitalisierung.

Die Mitgliederversammlung der Dillinger Wirtschaftsvereinigung musste in diesem Jahr online abgehalten werden. Oberbürgermeister und Wahlleiter Frank Kunz machte es kurz: Die Frage, ob der alte Vorstand weiter im Amt bleiben sollte, wurde bejaht. Es gab keine Gegenstimmen. Sylvia Stapfer bleibt damit weiter als Vorsitzende an der Spitze der Dillinger Wirtschaftsvereinigung.