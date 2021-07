Teenager gehen in Dillingen aufeinander los: Streit endet mit Kieferbruch

Zwei junge Burschen geraten in einer Bar in Dillingen heftig aneinander. Erst beleidigen sich, dann schlägt ein 15-Jähriger zu. Ein Fall für die Polizei Dillingen.

Zwischen einem 17-Jährigen und einem 15-Jährigen ist es am Montagabend gegen 20.30 Uhr in Dillingen zu einem handfesten Streit gekommen. Wie die Polizei mitteilt, kam es nach einer bereits vorangegangen Beleidigung durch den älteren Jungen zu einer handfesten Auseinandersetzung in einer Bar in der Großen Allee.

Der 17-Jährige muss ins Krankenhaus Dillingen

Dabei schlug der 15-Jährige dem 17-Jährigen derart stark ins Gesicht, dass dieser einen Kieferbruch erlitt. Der 17-Jährige musste daraufhin im Krankenhaus behandelt werden. (pol)

