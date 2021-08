Tragende Säulen verlassen die Dillinger Mittelschule

Rektor Markus Reutter hat langjährige Mitarbeiter und Lehrkräfte an der Dillinger Mittelschule verabschiedet. Hausmeister Wolfgang Manz war seit 36 Jahren im Einsatz.

Langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Lehrkräfte der Dillinger Mittelschule hat Rektor Markus Reutter zum Schuljahresende in den Ruhestand beziehungsweise an ihre neue Arbeitsstätte verabschiedet.

Im Oktober 2014 hatte Maria Lechner ihre Tätigkeit in der Mittagsbetreuung der offenen Ganztagsschule begonnen. Ab September 2017 war sie dann in der Betreuung der gebundenen Ganztagsschule innerhalb eines festen Klassenverbands tätig.

Eva Horner wird Konrektorin in Wasserburg

Eva Horner war seit ihrer Vorbereitungszeit, die sie 2001 begann, an der Dillinger Haupt- und später Mittelschule als Klassenleiterin überwiegend in den oberen Klassen eingesetzt. Nun zieht es sie als Konrektorin an die Grund- und Mittelschule Wasserburg.

Ingrid Licko wurde 1955 in Karlsbad in der damaligen Tschechoslowakei geboren und war nach dem Studium bis 1992 Lehrerin an der Gesamtschule Touzim. Im Oktober 1992 folgte dann der Umzug nach Gundremmingen, seit 1999 war sie nun an der Dillinger Haupt- beziehungsweise Mittelschule eingesetzt. Lickos pädagogische Schwerpunkte lagen in der Implementierung der gebundenen Ganztagsklassen.

Wolfgang Manz trat 1985 sein Beschäftigungsverhältnis als Hausmeister an der damaligen Joseph-Anton-Schneller-Hauptschule an, der er bis zum August 2021 treu blieb. Generationen von Schülerinnen und Schülern erinnern sich bestimmt gerne an ihn, wenn er in der Pause oder zu Schulbeginn mit deutlichen, unverblümten Worten und einer durchdringenden Stimme dem ein oder anderen „dezente Hinweise“ zur schulischen Pflichterfüllung gab.

Gerlinde Scheit-Mayer begann 1998 als Verwaltungsangestellte an der damaligen Dillinger Hauptschule. Als Sekretärin sah sie sich nicht nur für die Büroabläufe verantwortlich, sondern war in vielfältigsten Belangen Ansprechpartnerin für die Schülerinnen und Schüler, die Eltern, das Kollegium sowie die Schulleitung. (pm)