Unbekannter bricht in Dillinger Gaststätte ein

Die Polizei Dillingen sucht nach einer Person, die in eine Gaststätte in der Königstraße eingebrochen ist. Wer hat etwas gesehen?

Ein Unbekannter oder eine Unbekannte ist in der Nacht auf Mittwoch in eine Gaststätte in der Dillinger Königstraße eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, löste gegen 2.50 Uhr der Einbruchsalarm aus. Durch die Streifenbeamten konnte festgestellt werden, dass ein Fenster aufgebrochen wurde und sich der Täter an einem Spielautomaten zu schaffen gemacht hatte.

Der Unbekannte hat in der Gaststätte in Dillingen die Münzkassette entfernt

Dabei wurde die Münzkassette entfernt. Eine Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei Dillingen bittet unter Telefon 09071/56-0 um Zeugenhinweise. (pol)