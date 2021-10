Dillingen

04.10.2021

Unfall auf A8: So rettet ein Dillinger Soldat vier Menschen das Leben

Plus Feldwebel Sascha Bilek ist auf der A8 unterwegs, als ein Wohnmobil nach einem Unfall ausbrennt. In einer dramatischen Rettungsaktion zieht der Feuerwehrmann vorher vier Insassen aus dem Fahrzeug.

Feldwebel Sascha Bilek gehört der 1. Kompanie des Informationstechnikbataillons 292 in Dillingen an. Am 12. August fährt der 29-Jährige auf der Autobahn A8 nach Hause, er will nach Walleshausen bei Geltendorf. Da geschieht das Unerwartete. Vor der Ausfahrt Sulzemoos ereignet sich direkt vor ihm ein Verkehrsunfall. „Ich sah einige Fahrzeuge vor mir ein Wohnmobil, das wegen eines Reifenplatzers hinten links ins Schlingern geriet“, berichtet Bilek.

