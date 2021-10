Verlockende Scheinchen aus China: Falschgeld in Dillinger Supermarkt

Eine Frau will in einem Dillinger Supermarkt mit Falschgeld zahlen. Das fliegt auf.

Eine junge Frau steht im Oktober vergangenen Jahres an der Kasse eines Supermarkts in Dillingen. Auf dem Band liegt kein allzu großer Einkauf. Mit einem 20-Euro-Schein möchte sie bezahlen. Es fällt aber auf, dass es sich nicht um eine gewöhnliche Banknote handelt, sondern um eine Fälschung. Dafür muss die Bürokauffrau aus dem Landkreis Dillingen jetzt vor dem Amtsgericht geradestehen. Die 26-Jährige erklärt Richterin Gabriele Held, sie habe Geldnot gehabt. Sie sei von ihrem Elternhaus ausgezogen und habe dafür einen Kredit in Höhe von 20.000 Euro aufgenommen. Außerdem habe sie ein Pferd, das zu den hohen Unterhaltskosten auch noch in einer Tierklinik behandelt werden musste.

Die 120 verlockenden Scheine mit einem vermeintlichen Wert von mehreren Tausend Euro kaufte sie für 15 Euro aus China. Auf die Frage der Richterin, warum man denn so etwas macht, antwortet sie schlicht: „Dummheit.“ Ihre Schulden habe sie jetzt allerdings im Griff. Der Staatsanwalt plädiert nach dem glaubhaften Geständnis für eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und fünf Monaten, die zur Bewährung ausgesetzt werden soll.

Angeklagte aus dem Kreis Dillingen hat keine Vorstrafen

Besonders das leere Vorstrafenregister und die Notlage seien der Angeklagten positiv anzurechnen. Ihr Verteidiger ist nahezu der gleichen Meinung, jedoch plädiert er auf ein Jahr und zwei Monate. Er betont außerdem: „Es war ihr eine Lehre.“ Richterin Helds Urteil fällt dementsprechend aus: Ein Jahr und zwei Monate Freiheitsstrafe, die zur Bewährung auf drei Jahre ausgesetzt werden. Außerdem sollen 1200 Euro an die Dillinger Kindergärten gezahlt werden.

Zwar sei die Ausführung „dilettantisch“ gewesen, doch sei kriminelle Energie in der 26-Jährigen vorhanden gewesen. Jedoch zeigte die Angeklagte Einsicht. Die Richterin warnt jedoch, dass sie bei jeder Abweichung von den Bewährungsauflagen die Haft antreten müsse.

