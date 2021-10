Dillingen

09.10.2021

Von Korallen bis zu Menschenschädeln - diese Sammlung in Dillingen hat es in sich

Plus Zur 50-Jahr-Feier der Dillinger Lehrerakademie sollte es auch eine Führung durch die naturhistorische Sammlung geben. Wegen Corona fiel das aus. Deshalb haben wir für Sie in die Vitrinen geschaut.

Von Christina Brummer

Der Geruch nach altem Staub und vergilbtem Papier weht einem entgegen, wenn man durch die schwere Holztür tritt. Und das ist nur der Gang, der in der Dillinger Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung zum Hauptraum der naturhistorischen Sammlung führt. In Glasvitrinen stehen aber auch hier schon Äffchen, Schildkröten, ein Schuppentier, ein Strauß. Die ausgestopften Tiere sind jedoch nur ein Teil der riesigen Sammlung, die über die Jahrhunderte in Dillingen zusammengetragen wurde. Seit 2002 ist die Sammlung an verschiedenen Stellen in der Akademie untergebracht. Für die Öffentlichkeit ist sie nicht zugänglich. Woran liegt das?

