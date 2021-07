Wagen durchbricht bei Dillingen eine Leitplanke

Zwischen Fristingen und Dillingen war die Dillinger Feuerwehr am Dienstagabend im Einsatz. Ersten Angaben zufolge hatte ein Wagen beim Theresienhof Feuer gefangen.

Ein 34-jähriger Autofahrer war am Dienstagabend auf der Staatsstraße 2030 von Kicklingen her unterwegs. Doch im Einmündungsbereich zur Staatsstraße 2032 bog er weder links nach Holzheim noch rechts nach Dillingen ab - sondern fuhr gerade es aus weiter. Daraufhin durchbrach sein Wagen die Leitplanke und blieb im Feld zu Stehen. Dann entwickelte sich in dem Auto Rauch.

Eine Ersthelferin löschte den Rauch

Eine Ersthelferin löschte den Brand. Außerdem hatte die Rettungsleitstelle in Augsburg um 20.30 Uhr die Dillinger Feuerwehr alarmiert. Die rückte mit drei Fahrzeugen an. 16 Feuerwehrleuten kümmerten sich unter anderem um Nachlöscharbeiten.

Der Autofahrer hatte mehr als ein Promille

Der Fahrer konnte sein Auto noch selbständig verlassen. Doch die Polizeibeamten führten einen Alkomat-Test durch; dieser ergab einen Wert von 1,3 Promille. Daher wurde sein Führerschein sicher gestellt und eine Blutentnahme angeordnet. Wegen seiner Verletzungen wurde der 34-Jährige dann mit dem Rettungswagen in Krankenhaus gebracht.

Zwischen Fristingen und Kicklingen hat ein Autofahrer mit seinem Wagen die Leitplanke durchbrochen. Foto: SBI Markus Pfeifer, Feuerwehr Dillingen

An seinem Wagen entstand ein Totalschaden in Höhe von 10.000 Euro. Das Auto musste von einem Abschleppdienst vom Feld geholt werden. Der Schaden an der Leitplanke beläuft sich auf 3000 Euro, der am Feld auf etwa 500 Euro.

Während des Einsatzes kam eine weitere Alarmierung aus Dillingen



Noch während der Einsatzmaßnahmen an der Unfallstelle wurde ein Löschfahrzeug der Dillinger Feuerwehr zur Erkundung einer unklaren Rauchentwicklung im Bereich der Christastraße durch die Leitstelle abgerufen. Der Kleinbrand im Freien konnte rasch abgelöscht werden. (pol, dz)

