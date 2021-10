Wagen fängt in Dillingen Feuer und steckt Roller, Hecke und Tonnen an

Eine 17-Jährige hat im Dillinger Stadtteil Schretzheim wohl gerade noch rechtzeitig ihren Wagen verlassen. Denn das Auto brannte völlig aus.

Eine 17-jährige Autofahrerin hatte am Freitag um 23.35 Uhr ihren Wagen in der Tulpenstraße in Schretzheim abgestellt. Bereits beim Verlassen des Pkws bemerkte sie eine leichte Rauchentwicklung aus dem Motorraum.

Kurze Zeit später entwickelte sich aus noch unbekannter Ursache ein Vollbrand des Pkws, welcher dadurch komplett zerstört wurde. Ein danebenstehender Pkw und ein Roller, sowie vier Mülltonnen und eine Hecke wurden ebenfalls durch das Feuer beschädigt.

Zahlreiche Rettungskräfte waren in Schretzheim im Einsatz

Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf etwa 35.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Die freiwilligen Feuerwehren Dillingen und Schretzheim, die Polizei und ein Rettungswagen waren vor Ort. (pol)

