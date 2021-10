Dillingen

19:25 Uhr

Was Trauernden nach einem Suizid hilft

Plus Im Landkreis Dillingen finden verschiedene Veranstaltungen rund um das Thema Suizid statt. Auch ein Kabarett.

Von Cordula Homann

Nachdem sich unsere Tochter mit Mitte 20 das Leben nahm, hat sich unser Leben radikal verändert. Sie war so jung und litt seit ihrer Pubertät an wiederkehrenden Depressionen, die sie aber nach außen meist gut verstecken konnte. Schmerz und Trauer sind so tief, dass sich der Verlust anfühlt wie eine Amputation und die quälende Frage nach dem „Warum“ und „Was man übersehen oder versäumt hat“, stellt sich auch heute noch manchmal.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

