Wer hat das Auto in Dillingen angefahren und ist dann geflüchtet?

Die Polizei Dillingen sucht Zeugen für einen Unfall auf einem Kundenparkplatz.

Am Dienstag hat ein bisher unbekannter Fahrzeugführer einen silbernen Daimler Chrysler, der von 19 bis 19.30 Uhr auf einem Kundenparkplatz in der Hausener Straße in Dillingen abgestellt war, beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallörtlichkeit und beging Fahrerflucht.

Am Daimler Chrysler beläuft sich der Unfallschaden auf rund 1000 Euro. Beim Verursacherfahrzeug könnte es sich mutmaßlich um einen grünen Traktorgehandelt haben, dessen Fahrer im Unfallzeitraum auf dem Parkplatz Schnee geräumt hatte. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefonnummer 09071/56-0. (pol)