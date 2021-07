Die Krankenhäuser in Dillingen und Wertingen erweitern ihre Öffnungszeiten

Die beiden Kreiskliniken in Dillingen und Wertingen erweitern ihre Öffnungszeiten. Jetzt kann man auch am Wochenende Patientinnen und Patienten besuchen.

Wie die Verwaltung der beiden Krankenhäuser mitteilt, sind ab Samstag, 10. Juli auch am Wochenende Besuche zwischen 13 Uhr und 17 Uhr für maximal eine Stunde möglich. Die aktuellen Besuchszeiten sind dann ab Samstag täglich von 13 bis 17 Uhr für maximal eine Stunde. Ein Besucher oder eine Besucherin pro Tag sind erlaubt. die können tageweise wechseln. Weiterhin wird darum gebeten, Patientinnen und Patienten, die im Krankenhaus Dillingen oder Wertingen behandelt werden, erst ab dem vierten Liegetag zu besuchen.

Das sollten Besucherinnen und Besucher in Wertingen und Dillingen wissen

Besucherinnen und Besucher kommen nur über den jeweiligen Haupteingang in das Gebäude. Nur mit einer Registrierung ist der Besuch erlaubt. Diese ist auch in Papierform möglich. Dazu gehört eine korrekt ausgefüllte negative COVID-Symptomcheckliste (Download unter www.khdw.de möglich).

Für Patienten und Patientinnen in besonderen Lebenssituationen, etwa am Lebensende, sind weitere Sonderbesuchsregeln möglich. Kinder unter 14 Jahren sind als Besucher nicht erlaubt, auch nicht als Begleitperson. Wer einen ambulanten Termin in Dillingen oder Wertingen hat, soll diesen so es geht alleine wahrnehmen.

Die Hygieneregeln in den Krankenhäusern in Dillingen und Wertingen

Für die Geburtshilfe gelten eigene Regeln siehe aktuell auf www.khdw.de)

Weiterhin gilt ein Besuchsverbot bei Covid-19-Patienten oder Verdachtsfällen. Besuche auf den Intensivstationen/IMC sind nur in Absprache mit dem jeweiligen Oberarzt bzw. der Stationsleitung und mit telefonischer Anmeldung möglich.

Wichtige Hygieneregeln in der Klinik: Während des Aufenthalts in der Klinik gelten folgende Hygieneregeln, deren Einhaltung strikt überwacht wird.

Händedesinfektion: Besucherinnen und Besucher sollen sich beim Zutritt, beim Verlassen der Klinik und im Patientenzimmers die Hände desinfizieren und immer einen Mund-Nasen-Schutz in Form einer FFP-2-Maske ohne Ausatemventil tragen. Während des ganzen Besuchs müssen Mund und Nase müssen vollständig bedeckt sein.

Weiterhin gilt die 1-Besucher-Regel, das heißt, es ist nur ein Besucher pro Patientenzimmer erlaubt - also vorher am Stationsstützpunkt anmelden. Man sollte auch zu der Angehörigen oder der Angehörigen eineinhalb Meter Abstand halten und während der Besuchszeit auf die Belüftung des Zimmers achten. Husten und Niesen sollte man in ein Einmaltaschentuch, zur Not in die Ellenbeuge. Dann an die Desinfektion der Hände denken.

Am besten vor dem Besuch informieren

Besucherinnen und Besucher sollten unaufgefordert nach einer Stunde die Klinik verlassen. Wir bitten um Verständnis, dass nur Personen, die sich an die Hygieneauflagen und die Besuchsregeln halten, ein Besuch erlaubt werden kann. Zusätzlich zu den vorgeschriebenen Regeln, Verfügungen und Verordnungen prüfen wir laufend die Wirksamkeit der aktuellen Maßnahmen. Bitte informieren Sie sich vor jedem Besuch über die aktuell geltenden Besuchsregeln im jeweiligen Haus.

Wir sind vollumfänglich für Sie da und arbeiten mit stringenten Hygiene- und Schutzmaßnahmen, um einen sicheren Aufenthalt gewährleisten zu können. Weitere Informationen gibt es unter www.khdw.de. (pm)