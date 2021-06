Die Orthopädie stellt sich in Dillingen und Wertingen neu auf

An den beiden Kreiskliniken Dillingen und Wertingen wird ein neues Medizinisches Versorgungszentrum eröffnet. Und zwar mit dem Fachgebiet Orthopädie/Unfallchirurgie. Was das bedeutet.

Die Kreiskliniken erweitern laut Pressemitteilung ihr medizinisches Angebot im Bereich der ambulanten Versorgung und eröffnen in der Kreisklinik St. Elisabeth, Dillingen die Medizinische Versorgungszentrum DLG MVZ GmbH mit dem Fachgebiet Orthopädie/Unfallchirurgie. Los geht es am Donnerstag, 1. Juli. Am gleichen Tag eröffnet die Filiale des MVZ am Standort der Kreisklinik Wertingen. Durch die enge Verzahnung zwischen MVZ und Kreiskliniken soll eine ideale orthopädisch/unfallchirurgische Versorgung in Dillingen und in Wertingen angeboten werden. Terminvereinbarungen sind ab sofort möglich.

Ziel in Dillingen und in Wertingen ist ein individueller Therapie-Plan

Dr. med. Frank Auerbach, Ärztlicher Leiter der DLG MVZ GmbH, setzt mit seinem Kollegen PD Dr. med. Markus Weißkopf auf ein gutes Zusammenspiel zwischen Patienten und dem ärztlichen Team. Das beginne mit einem genauen Zuhören und einem ausführlichen Kennenlernen.

Die erfahrenen Ärzte, die neben ihrer Kliniktätigkeit sich ambulant einbringen, nehmen sich Zeit für die Diagnostik und erarbeiten gemeinsam mit dem Patienten einen individuellen Therapie-Plan. Durch die enge Kooperation mit den Kreiskliniken in Dillingen und Wertingen ist das Praxisteam der DLG MVZ GmbH in der Lage, ein ganzheitliches Versorgungskonzept vom Erstgespräch über Sprechstunden bis hin zur Nachversorgung nach einem stationären Aufenthalt anzubieten.

Die Vorteile des neuen MVZ in Dillingen und in Wertingen

Dr. Auerbach betont: „Den Medizinischen Versorgungszentren kommt eine wachsende Bedeutung bei der gesundheitlichen Versorgung der Bevölkerung zu. Wir wollen die Verantwortung hierfür mit den niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen und allen Verantwortlichen vor Ort gemeinsam wahrnehmen.

Dr. Frank Auerbach eröffnet am 1. März die Unfallchirurgie. Foto: Krankenhaus

Die nun eröffnete Verbindung zwischen dem MVZ und den Kreiskliniken erleichtert und verbessert die immer häufiger notwendige Kooperation von ambulanter und stationärer medizinischer Behandlung in der Region. Das Medizinische Versorgungszentrum befindet sich im Aufbau und künftig sollen hier weitere Fachdisziplinen angesiedelt werden, die es uns wiederum ermöglichen, die medizinische Versorgung zu verbessern und die ambulante Versorgung aktiv zu begleiten.“

Auf diese Erkrankungen ist das neue Dillinger MVZ ausgelegt

Das MVZ in Dillingen mit Filiale in Wertingen biete eine kompetente, professionelle und interdisziplinäre Facharztversorgung in der ambulanten medizinischen Versorgung und setze auf die konservative und operative Versorgung sämtlicher Erkrankungen und Verletzungen des Bewegungsapparates inklusive Wirbelsäulentherapie. Die Expertise der beiden Chirurgen umfasst insbesondere

Dr. Weißkopf

die operative und konservative Behandlung kindlicher Frakturen, offene und minimal-invasive Verfahren bei akuten Wirbelsäulenverletzungen, Behandlung akuter und degenerativer Hand- und Fußverletzungen, arthroskopische Behandlung bei akuten, degenerativen Erkrankungen des Schulter-, Ellbogen,- Hand-, Knie- und oberen Sprunggelenkes, Endoprothetik des Schulter,- Hüft- und Kniegelenkes mit minimal-invasiven Operationsverfahren, Septische Knochen- und Weichteilchirurgie, Behandlung von Sportunfällen, Behandlung des Diabetischen Fußsyndroms sowie eine umfassende Wirbelsäulentherapie.

Die Medizinische Versorgungszentrum DLG MVZ GmbH wird in der Form einer GmbH betrieben, bei der die Kreiskliniken Dillingen-Wertingen gGmbH als Gesellschafterin fungiert.

Das sagt Dillingens Landrat Leo Schrell dazu

Leo Schrell, Landrat und Aufsichtsratsvorsitzender der Kreiskliniken Dillingen-Wertingen und des neuen Dillinger MVZ, zeigt sich erfreut. Denn im Sinne der sektorenübergreifenden Patientenversorgung sei es zwingend notwendig, die Verzahnung des ambulanten und stationären Bereichs weiter auszubauen. Die sektorenübergreifende Versorgung fördere eine stärkere Vernetzung der verschiedenen Fachdisziplinen, Haus- und Fachärzte wie Krankenhäuser, um die Qualität der Patientenversorgung kontinuierlich zu optimieren und gleichzeitig die Gesundheitskosten des gesamten Systems zu senken, da Synergien viel besser genutzt werden.

Das Wertinger Krankenhaus. Foto: Benjamin Reif (Symbol)

"Wir freuen uns sehr, dass wir die langjährig erfolgreiche Zusammenarbeit mit den beiden Chefärzten in den Kreiskliniken nun auf dem ambulanten Sektor in Form eines Medizinischen Versorgungszentrums aufbauen. Es ist ein weiterer wichtiger Schritt für die Kreiskliniken Dillingen-Wertingen gGmbH, um eine gute medizinische Versorgung aus einer Hand sicherzustellen. Medizinische Versorgungszentren machen die Versorgungslandschaft bunter und bieten hohes Innovationspotential mit Gestaltungsspielraum im Landkreis Dillingen“, sagt der Landrat in der Pressemitteilung

Das Medizinische Versorgungszentrum in der Kreisklinik St. Elisabeth befindet sich im Erdgeschoss und ist über den Haupteingang der Klinik erreichbar. Die Filiale in der Kreisklinik Wertingen befindet sich ebenso im EG und ist über die ausgewiesene Beschilderung erreichbar. Das Team ist unter Telefon 09071 – 72 89 12 und 08272 - 998 219 oder per E-Mail unter info@mvz-dillingen.de erreichbar. Weitere Informationen gibt es online unter .

