Donautal-Radelspaß sieht auch 2021 ganz anders aus

Die Pandemie lässt die beliebte Veranstaltung in gewohnter Form nicht zu. Aber es gibt tolle Alternativen für Radfahrer.

Seit 2005 ist der Donautal-Radelspaß das Radlerhighlight in Bayerisch-Schwaben. Jedes Jahr versammeln sich Tausende Radbegeisterte im Schwäbischen Donautal, um gemeinsam die Region zu entdecken und zu genießen. 2020 wäre der Donautal-Radelspaß zu Gast in Wertingen gewesen. Doch wie so vielen hat Corona auch Donautal-Aktiv einen Strich durch die Rechnung gemacht und die Veranstaltung wurde auf 2021 verschoben. Aufgrund der anhaltenden Einschränkungen und der Planungsunsicherheit bei Großveranstaltungen, hat sich Donautal-Aktiv nun in Abstimmung mit Landrat Leo Schrell und der Stadt Wertingen zu einer erneuten Verschiebung entschlossen.

Verschiedene Strecken im Sommer testen

„So gerne wir den Donautal-Radelspaß 2021 auch veranstaltet hätten, steht für uns die Gesundheit der zahlreichen Ehrenamtlichen an den Strecken und auf der Zentralveranstaltung sowie der Besucher an oberster Stelle“, betont Landrat Leo Schrell, Vorsitzender von Donautal-Aktiv. „Wir stehen daher hinter dieser Entscheidung und freuen uns, den Donautal-Radelspaß dann in gewohnter Form im nächsten Jahr in Wertingen feiern zu können.“

Termin für 2022 in Wertingen steht fest

Damit die Radler und Radlerinnen aber nicht zwei Jahre in Folge auf den „Radelspaß“ verzichten müssen, arbeitet Donautal-Aktiv derzeit an einem Ersatzkonzept. Die Idee ist ein Donautal-Radelspaß-Sommer bei dem über die Sommermonate Radelspaß-Strecken der vergangenen Jahre entdeckt werden können. „Bei den Sponsoren des Donautal-Radelspaß sind wir mit der Entscheidung einer erneuten Verschiebung auf viel Verständnis gestoßen“, berichtet Angelika Tittl von Donautal-Aktiv in einer Pressemitteilung. Der Termin für den Donautal-Radelspaß 2022 rund um Wertingen steht schon fest. Am 10. und 11. September. (pm)

Alle Alternativen zum Radelspaß-Ersatz-Programm gibt es auch online unter www.donautal-radelspaß.de

