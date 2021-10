Dillingen/Wertingen

03.10.2021

Ist das die Lösung für den Pflegenotstand im Kreis Dillingen?

Plus Seit gut einem Jahr gibt es im Kreis Dillingen eine neue Ausbildung für angehende Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner. Löst sie Problem des Pflegenotstandes?

Von Cordula Homann

Früher gab es Alten- oder Krankenpflegeschulen. Im vergangenen Jahr änderte sich das: Nach einer dreijährigen Ausbildung kann sich die Pflegefrau oder der Pflegemann aussuchen, ob sie oder er lieber in einem Seniorenheim, in einer Klinik oder bei der Kinderpflege tätig ist. Drei Standorte für diese Ausbildung gibt es im Kreis Dillingen, sie bilden die neue Akademie für Gesundheits- und Pflegeberufe: Die Wertinger Berufsfachschulen für Pflege in der Pestalozzistraße und am Ebersberg und die Berufsfachschule für Pflege in Dillingen.

