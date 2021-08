Dillingen/Wertingen/Lauingen

vor 16 Min.

Ein Sommerwochenende in Dillingen, Lauingen und Wertingen

Plus Drei verschiedene Konzepte gibt es am Wochenende in Dillingen, Lauingen und Wertingen. Wie kommen Sie an?

Von Silva Metschl und Cordula Homann

Endlich ist der Sommer im Landkreis angekommen. Da wollen die Städte mehr Menschen in ihre Zentren locken. Im Landkreis Dillingen werden verschiedene Konzepte umgesetzt: In Wertingen der "Sommer im Städtle" nur an einem Wochenende.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen