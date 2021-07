So fest drückten die Fans den deutschen Fußballern die Daumen

Plus Auch in Dillingen und Wertingen wird die deutsche Fußballnationalmannschaft bei EM-Spiel gegen England angefeuert. Nach der Niederlage ist die Frage: Wer ist jetzt der Favorit?

Deutschland gegen England, die Angstgegner treffen sich in dieser Europameisterschaft schon im Achtelfinale, und schon lange vor dem Spiel ist man sich einig: Einfach wird das nicht. Aber wer wird es am Ende sein? Wer fliegt? Und wird es mal wieder ein Elfmeterschießen geben?