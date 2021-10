Dillingen

09:50 Uhr

Wie finden Mütter zurück in den Beruf?

Die Dillinger Stadtbücherei wird kurzum zur Beratungsstelle. An den verschiedenen Tischen können die Mütter Informationen zum Wiedereinstieg in den Beruf und verschiedene Unterstützungsangebote entdecken.

Plus Nach der Elternzeit zurück in den Beruf – das stellt viele vor neue Herausforderungen. Im Dillinger Colleg werden Unterstützungsangebote aufgezeigt

Von Laura Mielke

Der Wiedereinstieg in den Beruf nach der Elternpause gestaltet sich oft schwerer als gedacht. Dabei gilt es einiges zu beachten: Zurück in den alten Beruf oder etwas ganz Neues lernen? Kinderbetreuung, Unterstützungsangebote und Flexibilität an der neuen Arbeitsstelle spielen ebenfalls eine Rolle. Die Beraterinnen vom Jobcenter Dillingen, der Agentur für Arbeit, der Koordinierenden Kinderschutzstelle (KoKi), des Jugendamtes, der Caritas und der Familienkasse standen im Rahmen einer Informationsveranstaltung für eingeladene Mütter bereit.

