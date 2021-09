Wie inklusiv ist die Wahl in der Region?

Plus Menschen mit Behinderung und rechtlicher Betreuung dürfen heuer erstmals ihre Kreuzchen machen. Wie das im Landkreis Dillingen abläuft.

Die Bundestagswahl steht kurz bevor und für eine Gruppe wird das ein besonderes Ereignis. 85.000 Menschen mit Behinderung und einer rechtlichen Betreuung dürfen in Deutschland zum ersten Mal ihr Kreuz setzen. Wir haben nachgefragt, was das für die Menschen im Kreis Dillingen bedeutet.