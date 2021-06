Dillingen

25.06.2021

Wohnungsnot im Landkreis Dillingen: „Wenn das so bleibt, lande ich auf der Straße“

Anja Rogge-Körber lebt aktuell in Dillingen – und das soll auch so bleiben. Doch die Suche nach einer Wohnung gestaltet sich schwierig, wenn man kaum Geld hat.

Plus Seit sechs Monaten sucht Anja Rogge-Körber im Landkreis Dillingen nach einer Wohnung. Bekommen hat sie außer unangebrachten Angeboten von Männern nichts. Für die 40-Jährige wird die Zeit knapp.

Von Jonathan Mayer

Für Anja Rogge-Körber läuft die Zeit ab. In 66 Tagen muss sie aus ihrer Wohnung in Dillingen-Hausen raus. Was dann passiert, weiß sie nicht. Wie es weitergehen soll? Keine Ahnung. Die Suche nach einer neuen Bleibe war bisher ohne Erfolg. Dabei, sagt sie, habe sie alles versucht. Vom Internet über Baugenossenschaften bis zu den Stadtverwaltungen. Doch niemand habe ihr helfen können. Außer unangebrachten Angeboten einiger Männer war da nicht viel zu bekommen.

