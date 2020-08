12:56 Uhr

Dillingen: Wurde ein Roller manipuliert?

Die Sicherheitswacht hat im Dillinger Taxispark einen Jugendlichen gesehen, der seinen Roller reparierte. Auf Nachfragen kam es zu einigen Ungereimtheiten.

Die Dillinger Sicherheitswacht war am Dienstag um 21.45 Uhr im Taxispark unterwegs, als sie den Jugendlichen traf. Der 17-Jährige erklärte, dass er den Roller zuvor gekauft habe und nun mit technischen Problemen liegen geblieben war. Am Roller befand sich ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen. Einen Eigentumsnachweis konnte der 17-Jährige nicht vorlegen, außerdem bestand der Verdacht dass an dem Roller manipuliert wurde um die Geschwindigkeit zu erhöhen.

Die Dillinger Polizei stellte den Roller sicher

Der Motorroller wurde daraufhin sichergestellt. Gegen den 17 Jährigen wird nun wegen Urkundenfälschung und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt. (pol)

