Dillingen

16:25 Uhr

Zum Tag der Deutschen Einheit: Warum ein Höchstädter in Dresden investiert

Plus Rudolf Kimmerle hat seit dem Mauerfall in Sachsen einen ganzen Stadtteil weiterentwickelt. Dabei hat er eine besondere Geschichte erlebt.

Von Berthold Veh

Für den Dillinger Unternehmer Rudolf Kimmerle ist am Sonntag ein besonderer Tag. „Ich bin am Tag der Deutschen Einheit immer etwas gerührt“, sagt der Höchstädter. Der heute 77-Jährige ist mit seinem Unternehmen seit mehr als 30 Jahren in Sachsen unterwegs. In Dresden hat die Kimmerle-Gruppe bereits drei Hotels gebaut, unter anderem den Jüdenhof in unmittelbarer Nähe zur wiederaufgebauten Frauenkirche. Jetzt errichten Rudolf Kimmerle und sein Sohn Rudy im Luckner-Park ein viertes Hotel – das Schlosshotel Altfranken. Die unternehmerische Tätigkeit der Kimmerle-Gruppe kommt offensichtlich im Elbflorenz an. Oberbürgermeister Dirk Hilbert hat Rudolf Kimmerle auf der Baustelle im Luckner-Park besucht. „Er dankte uns für unser Engagement in Dresden“, sagt der Höchstädter.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen