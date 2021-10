Dillingen

19:30 Uhr

Zwei Dillinger Millionenprojekte werden demnächst fertig

Das neue Parkhaus in der Nähe des Dillinger Bahnhofs soll noch in diesem Jahr fertigstellt werden.

Plus In den Herbstferien wird der Umzug in die neue Dillinger Mittelschule stattfinden. Und das Parkhaus soll ebenfalls noch dieses Jahr in Betrieb gehen. Es gibt eine Unwägbarkeit.

Von Berthold Veh

In Dillingen stehen in diesem Jahr noch zwei Großprojekte vor dem Abschluss. In den Herbstferien nächste Woche soll der Umzug in die neue Josef-Anton-Schneller-Mittelschule über die Bühne gehen. Das als „Jahrhundertprojekt“ titulierte Vorhaben ist fertig. Mit 23,2 Millionen Euro stellt es von den Kosten her die größte städtische Investition der Geschichte dar. Rektor Markus Reutter sagt: „Die Vorfreude ist groß, aber man kann auch eine gewisse Anspannung spüren.“

