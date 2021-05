Dillingen

vor 42 Min.

Zwei Sattelzüge stoßen in der Dillinger Stadtmitte zusammen

In der Nacht zum Mittwoch hat sich ein Unfall an der Kreuzung bei der Dillinger Agip-Tankstelle ereignet. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von rund 250.000 Euro.

Der 28-jährige Fahrer eines Sattelzuges wollte nach Angaben der Polizei um 3.30 Uhr von Georg-Hogen-Ring in südlicher Richtung geradeaus Richtung Prälat-Hummel-Straße. Dabei übersah er jedoch einen Sattelzug, der von Lauingen aus kam. Am Steuer saß ein 27-Jähriger, der auf der Großen Allee Richtung Osten ( Donauwörth) fuhr. Ein Fahrer muss ins Krankenhaus Im Kreuzungsbereich prallten die beiden Lastwagen zusammen. Dadurch wurde der Anhänger des in Richtung Donauwörth fahrenden Zuges umgeworfen. Dessen 27-Jähriger Fahrer kam mit vermutlich eher leichten Verletzungen in das Krankenhaus. Der 28-Jährige Unfallverursacher blieb unverletzt und muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten. Beide Gespanne haben nach dem Unfall in Dillingen einen Totalschaden Beide Fahrzeuge wurden mutmaßlich totalbeschädigt. Es entstand geschätzter Sachschaden in Höhe von 250.000 Euro. Die Große Allee war zeitnah wieder befahrbar. An der Prälat-Hummel-Straße entlang des Taxis-Parks wurden bis in den Morgen noch Bergungs- und Reinigungsarbeiten durchgeführt. So lange war eine Umleitung eingerichtet. (pol) Lesen Sie dazu auch: 16-Jähriger stürzt in Dillingen vom Rad und wird bewusstlos

