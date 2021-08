Dillingen

vor 49 Min.

Zwischen Blumen gibt’s in Dillingen die Corona- Impfung

In einem abgetrennten Bereich bei Pflanzen Spengler konnte sich am Donnerstag jeder impfen lassen. Sigrid Holzner aus Dillingen nutzte die Gelegenheit.

Plus Die Aktion des Wertinger Impfzentrums bei Pflanzen Spengler in Dillingen wird gut angenommen. Der operative Leiter des Impfteams ist begeistert.

Von Jonathan Mayer

Für Sigrid Holzner ist es die erste Impfung gegen Corona. Sie habe lange gezögert, sagt die Dillingerin. „Man macht sich da schon Gedanken drüber. Man hört ja viel über die Impfung“, erzählt sie. Am Ende hätten sie mehrere Gründe überzeugt: Sie wolle sich und andere schützen, sagt sie. Und: „Ich will meine Freiheiten behalten.“ Zudem wolle die gelernte Krankenschwester, die aktuell in einem anderen Beruf arbeitet, zurück in die Pflege. Von einer Bekannten erfährt Holzner, dass man sich bei Pflanzen Spengler in Dillingen impfen lassen kann – und sogar eine Chrysantheme und einen Kaffeegutschein geschenkt bekommt. Zwischen allerlei Blumen und Gartendeko erhält sie – wie viele andere auch – die erste Impfung.

