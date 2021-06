Dillingen bietet wieder eine Kinderspielstadt

Demnächst beginnt die Anmeldung. Was zu beachten ist

Für die Dillinger Kinder ist sie mittlerweile schon richtiger Kult – die Kinderspielstadt. Auch heuer kann die kleine „Stadt in der Stadt“ wieder ihre Tore im Donaustadion öffnen – dann zum 14. Mal in Folge. Oberbürgermeister Frank Kunz sagt: „Nach so vielen Monaten, in denen die Mädchen und Buben richtig zu kämpfen hatten und auf so vieles verzichten mussten, ist unsere Kinderspielstadt jetzt ein weiterer ganz wichtiger Schritt zurück in die Normalität.“ Mit der neuen Bike-Anlage direkt nebenan gebe es heuer eine zusätzliche neue Attraktion auf dem Areal.

Sollten es die dann geltenden Auflagen notwendig machen, können die bewährten Corona-Schutzmaßnahmen aus dem Vorjahr wieder zum Einsatz kommen. Stadtjugendpfleger Matthias Grätsch betont: „Die Sicherheit und die Gesundheit der Kinder und Jugendlichen haben für uns oberste Priorität“. Deswegen müsse es in diesem Jahr auch wieder eine Reihe von Anpassungen geben, so wie etwa bei der Teilnehmerzahl: In beiden Kinderspielstadt-Wochen können heuer jeweils 60 Buben und Mädchen teilnehmen. Eventuell könnten in der ersten Woche auch noch zusätzliche Plätze aufgestockt werden.

Unterstützt wird die Kinderspielstadt durch eine Förderung des Vereins „Image Plus“. Bei der Anmeldung für diese Ferienaktion der Stadt Dillingen kann angegeben werden, ob die Kinder lieber in der ersten Woche vom 2. August bis 6. August oder in der zweiten Woche vom 9. August bis 13. August zu Bürgerinnen und Bürgern der Kinderspielstadt werden möchten. Voraussetzung für die Anmeldung ist, dass der Wohnsitz des Kindes zum Zeitpunkt der Anmeldung und Veranstaltung in Dillingen ist.

Täglich beginnt die Kinderspielstadt um 9 Uhr, gebracht werden können die Buben und Mädchen ab 8.30 Uhr. Um 16.30 Uhr endet der Tag in der Kinderspielstadt. Betreut werden die Kinder von Stadtjugendpfleger Matthias Grätsch und vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern. Das Programm richtet sich an Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 14 Jahren.

Die Anmeldung ist von Freitag, 18. Juni, bis Sonntag, 27. Juli, möglich. Auf vielfachen Wunsch der Eltern kommt wieder das Online-Anmeldeverfahren zum Einsatz.

Für alle, die keine Möglichkeit haben, sich online anzumelden, besteht in Ausnahmefällen auch weiterhin die Möglichkeit, dies im Rathaus zu tun. Während der regulären Öffnungszeiten nimmt dann Katharina Kühler (Neubau, I. OG, Zimmer 40, Telefon 09071/54-122) die Online-Anmeldung vor, wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind. Die Bezahlung erfolgt per Abbuchung über das Online-Anmeldesystem. (pm)

Das Anmeldeformular ist zu finden unter: www.unser-ferienprogramm.de/kinderspielstadt-dillingen/anmeldung.php