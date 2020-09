12:34 Uhr

Dillingen feiert das Haus der Wirtschaft

Am Dienstag gibt es ein Pre-Opening im Haus der Wirtschaft Nordschwaben in der Dillinger Bahnhofstraße 12. Wegen Corona könnte es die einzige Eröffnungsfeier bleiben.

Plus Die IHK lädt am Dienstag zum Pre-Opening des Acht-Millionen-Euro-Projekts, das die Dillinger Bahnhofstraße aufwertet und der Fortbildung in der Region einen Schub gibt. Vielleicht bleibt es die einzige Eröffnungsfeier.

Von Berthold Veh

Seit drei Wochen laufen die ersten Lehrgänge im Haus der Wirtschaft Nordschwaben in der Dillinger Bahnhofstraße 12. Arbeitssuchende werden zu Fachkräften für Lagerlogistik sowie Maschinen- und Anlagenführern umgeschult. Ende September starten die Industrieelektriker im regionalen Bildungszentrum der IHK-Akademie Schwaben. Im Dillinger Neubau ist in diesen Tagen eine hektische Betriebsamkeit zu spüren.

Ob es die im Frühjahr geplante Eröffnung geben wird, ist unklar

In der Regionalgeschäftsstelle ist auch eine Co-Working-Lounge (rechts) untergebracht, die beispielsweise von Start-up-Unternehmen angemietet werden kann. Den Raum testeten (von links) Standortleiter Wilfried Batholomäus, IHK-Vizepräsident Walter Berchtenbreiter, Regionalgeschäftsführerin Bettina Kräußlich, Bauleiterin und Architektin Verena Schweyer, IHK-Regionalvorsitzender Gregor Ludley, IHK-Akademie-Geschäftsführer Manfred Lang, Geschäftsfeldleiter Bernhard Seidl und IHK-Verwaltungsleiter Stefan Schmid. Bild: Berthold Veh

In der hochmodernen Lehrwerkstatt im Erdgeschoss werden Maschinen aufgestellt, auf den Fluren sind Arbeiter mit den letzten Handgriffen beschäftigt. Denn am Dienstag steht ein wichtiges Ereignis an. Die Industrie- und Handelskammer feiert bei einem sogenannten Pre-Opening mit etwa 45 geladenen Gästen ihr Acht-Millionen-Euro-Projekt. „Für uns geht ein Traum in Erfüllung“, sagt IHK-Vizepräsident Walter Berchtenbreiter. Ob es wegen Corona die geplante große Eröffnungsfeier im Frühjahr überhaupt geben wird, stehe in den Sternen. Möglicherweise, so Berchtenbreiter, werde im Herbst 2021 das einjährige Bestehen zusammen mit der Fertigstellung des angrenzenden Parkhauses gefeiert, dessen Bau am Mittwoch beginnt.

Seit drei Wochen laufen die ersten Lehrgänge im Haus der Wirtschaft, auf dem Foto links die Umschulung für Maschinen und Anlagenführer. In der Regionalgeschäftsstelle ist auch eine Co-Working-Lounge (rechts) untergebracht, die beispielsweise von Start-up-Unternehmen angemietet werden kann. Den Raum testeten (von links) Standortleiter Wilfried Batholomäus, IHK-Vizepräsident Walter Berchtenbreiter, Regionalgeschäftsführerin Bettina Kräußlich, Bauleiterin und Architektin Verena Schweyer, IHK-Regionalvorsitzender Gregor Ludley, IHK-Akademie-Geschäftsführer Manfred Lang, Geschäftsfeldleiter Bernhard Seidl und IHK-Verwaltungsleiter Stefan Schmid.

Die IHK-Akademie ist mit dem kompletten Angebot in Dillingen

Hauptmieter im Haus der Wirtschaft ist auf 1300 Quadratmetern die IHK-Akademie, die das Erdgeschoss und den ersten Stock bezogen hat. „Wir sind mit unserem kompletten Angebot hier“, betont Geschäftsführer Manfred Lang. Im Vollbetrieb sollen durchschnittlich 450 Menschen aus der Region in der Bildungseinrichtung in Dillingen geschult werden. Teilnehmer werden in Vollzeit die Einrichtung besuchen, in Tagesseminaren oder bei Fortbildungen an Abenden während der Woche oder am Samstag. Auch Schüler der Dillinger Fachoberschule zählen zur Zielgruppe des IHK-Bildungszentrums. Vieles werde künftig auch online stattfinden. Der Vorsitzende der IHK-Regionalversammlung Dillingen, Gregor Ludley, ist überzeugt, dass das Angebot von den Unternehmen in Nordschwaben angenommen wird. „Das Feedback bei unseren Mitarbeitern ist gut, sie sind bereit für die Weiterbildung“, sagt der Geschäftsführer der Firma Nosta in Höchstädt. Für die Fachkräftesicherung habe das Haus der Wirtschaft große Bedeutung. In den Zeiten der zunehmenden Digitalisierung und den Turbulenzen der Corona-Krise seien die Fort- und Weiterbildung das Gebot der Stunde.

Das Versammlungscenter bietet bis zu 199 Menschen Platz

Neben dem Bildungszentrum finden sich auf etwa 500 Quadratmetern die Regionalgeschäftsstelle der IHK und eine Zweigstelle der Arbeitsagentur im Haus der Wirtschaft. Regionalgeschäftsführerin Bettina Kräußlich sagt: „Das Haus der Wirtschaft ist ein Haus für die Wirtschaft.“ So gibt es etwa das Versammlungscenter für bis zu 199 Menschen und eine Co-Working-Lounge, die von Unternehmen angemietet werden kann. Aufsichtsratssitzungen, aber auch andere Firmenmeetings könnten im Haus der Wirtschaft stattfinden. Am 24. September bieten Kräußlich und ihr Team dort einen Branchensprechtag Handel an.

Die Werkstatt mit der Smart Factory ist ein Prunkstück des Bildungszentrums.

Lob von den Lehrgangsteilnehmern

Bei einem Rundgang im Vorfeld des Pre-Openings überzeugen sich die Vertreter der IHK von dem Werk, das gelungen und im Kostenrahmen geblieben sei. Die gesamte Dillinger Bahnhofstraße werde dadurch aufgewertet. Bauleiterin Verena Schweyer (Obel-Architekten, Donauwörth) ist überzeugt, dass hier auf einer begrenzten Fläche das Optimum herausgeholt worden sei. „Wir haben eine hochwertige Atmosphäre geschaffen“, sagt die Architektin. Das Lob der Lehrgangsteilnehmer habe sie in ihrem Urteil bestätigt. Das Haus der Wirtschaft wirkt funktional, aber auch warm. Dafür sorgen die Holzverkleidungen und die schönen Fensterumrahmungen. Die Farbe Blau der IHK wird überall im Gebäude aufgegriffen. Standortleiter Wilfried Bartholomäus schwärmt von der modernen Werkstatt im Erdgeschoss, die von drei Seiten lichtdurchflutet ist. Die Smart-Factory allein hat ein Vermögen gekostet. „Hier wird eine komplette kleine Firma simuliert, die digital produziert“, erläutert Bartholomäus. Der Prozess beginnt bei der Erfassung des Auftrags und endet beim Versand des fertigen Produkts.

