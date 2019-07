vor 55 Min.

Dillingen feiert tanzend und tobend im Taxispark

Dillingen feiert – beim Lampionfest am Samstag genossen die vielen Besucher bis tief in der Nacht die milden Temperaturen. Der Regen kam erst nach Mitternacht, zuvor konnten die Menschen bei milden Temperaturen feiern, essen, trinken oder, wie im Bild, zur Musik der Josy Miller Band tanzen.

Das Lampionfest und das Familien- und Kinderfest locken die Menschen in Scharen an. Kurz sieht es so aus, als würde ein Teil der Veranstaltung ins Wasser fallen.

So schaut eine laue Sommernacht aus: In Dillingen hat es am Samstagabend gegen 23 Uhr immer noch Temperaturen von mehr als 20 Grad. Und beim Lampionfest ist die Stimmung auf dem Höhepunkt. Die Josy Miller Band spielt im Taxispark den Ohrwurm „The time of my life“. Und auch der Lauinger Daniel Sturm zählt zur Menschenmenge, die das Spektakel genießt. „Es ist schön, wenn in Dillingen etwas los ist.“ So sieht es auch Katrin Freiberg, die in der Königstraße das Café Guglhupf betreibt. In der Nacht zum Sonntag ist sie zum Lampionfest in den Taxispark gekommen, denn dort feiert ein Guglhupf-Stammgast das Ende seiner Dillinger Bundeswehrzeit. Freiberg gefällt die „überragende Stimmung“. Und auch Susanne Schaffer zählt zu den Tausenden, die das Lampionfest besuchen. „Das ist eine einmalige Veranstaltung unter freiem Himmel.“

Oberbürgermeister Frank Kunz (links) stach mit Holger Drösemeier von der WV (rechts) und Image-Plus-Vorsitzendem Alexander Jall das erste Fass an. Bild: Karl Aumiller

Vor 50 Jahren wurde das Lampionfest erstmals gefeiert

Zum Auftakt hatte sich das Wetter von seiner besten Seite gezeigt. Oberbürgermeister Frank Kunz eröffnete am Samstagabend gemeinsam mit Holger Drösemeier von der Wirtschaftsvereinigung, Kulturring-Chef Werner Bosch, Image-Plus-Vorsitzendem Alexander Jall sowie den Dillinger Festreferenten Peter Graf und Johann Graf das Lampionfest. Die Stadtkapelle, der Spielmannszug und die Donautaler Kicklingen-Fristingen umrahmten den Bieranstich musikalisch. Kunz dankte allen Vereinen und Helfern für die engagierte Unterstützung und erinnerte an die lange Geschichte der Freiluftveranstaltung: Vor genau 50 Jahren hatte die WV das Lampionfest im damals frisch umgestalteten Taxispark aus der Taufe gehoben (Lesen Sie dazu: Dillingen feiert fast wie vor 50 Jahren ).

Der Gottesdienst kann nicht im Freien stattfinden

Der Sonntag ließ dann erst vermuten, dass Dillingen sich doch nicht immer auf sein Wetterglück verlassen kann. Der angekündigte Freiluftgottesdienst wurde in die Basilika verlegt, weil es am Vormittag mal nieselte, mal regnete, mal gewitterte. Christian Schäbel aus Weisingen, der im Taxispark Eis verkauft und die Schiffschaukeln betreibt, scherzte schon: „Wenn es noch kühler wird, muss ich Glühwein oder Kaffee verkaufen.“ Die Schiffschaukeln bringe man zwar irgendwie mit Wasser in Verbindung, aber trockenes Wetter sei ihm schon lieber – und mache sich auch beim Umsatz bemerkbar.

Hüpfburg, Schiffschaukel, Kugelbahn, basteln, schminken, Armbrustschießen ...

Die dreijährige Melanie Bär aus Dillingen malt am Stand der Kindertagesstätte Arche ein Murmelbild.

Als der Spielenachmittag um 13 Uhr begann, blitzte die Sonne schon gelegentlich durch die Wolken, es hatte wieder mehr als 20 Grad, und Schäbel bediente den einen oder anderen Eis-Kunden. An seinen Schiffsschaukeln hatte sich eine Schlange gebildet. Die vielen Spielmöglichkeiten kamen gut an, auch bei Familie Liberali. Sohn Giorgio probierte sich gerade am Minigolfen, als Mama Federica erklärte: „Für die Kinder ist das super, es gibt das Karussell, das Kinderschminken, die vielen Spiele.“ Sie und ihr Mann Federico wohnen seit vier Jahren mit den Kindern Giorgio und Sofia in Dillingen und kommen seitdem zum Fest. „So ein Familienfest gibt es in Italien nicht“, betonte Federica Liberali.

Viele Gruppen halfen zusammen, damit es dieses große Angebot gab. Beim Stand der Kindertagesstätte Arche etwa konnte man Murmelbilder malen und Schiffchen bauen, der Kreisjugendring hatte seine Riesenmurmelbahn KuBa aufgebaut (Lesen Sie dazu: Der Kreisjugendring Dillingen lässt die Murmeln rollen ) und der Kulturring einen Armbrust-Stand. Eine Mutter fragte ihren Sohn: „Paul, wie fandest du es?“ Er reckte den Daumen nach oben. „Spitze!“ Gleich ging es weiter, die Mutter riet ihren Kindern: „Schaut mal nach da vorne, da kann man noch Gold sieben.“

Ein Einhorn für Lena: Beim Holzheimer Ballonkünstler Frank Weigl stehen die Kinder Schlange. Bild: Jakob Stadler

Ballonkünstler Frank Weigl aus Holzheim (Lesen Sie dazu: Wie ein Ballonkünstler aus Holzheim nicht nur Kinder begeistert ) bastelte ein Luftballon-Einhorn für die kleine Lena Wittinger, hinter der schon viele Kinder anstanden. Lena ist mit Papa Michael und Mama Claudia gekommen, die Familie aus Süßen bei Göppingen hatte in Dillingen übernachtet und war schon am Lamiponfest am Tag zuvor. „Es ist auch heute ein richtig schönes Fest“, sagt der Familienvater. Seine Frau ergänzt: „Wir wollen nächstes Jahr bestimmt wiederkommen.“

