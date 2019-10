vor 47 Min.

Dillingen hat 15,7 Millionen Euro auf der hohen Kante

Kämmerer Michael Bregel präsentiert die Jahresrechnung 2018. Die Debatte gleicht einem wiederkehrenden Ritual

Wenn Michael Bregel Jahresrechnungen der Stadt Dillingen präsentiert, dann gleicht das inzwischen einem Ritual. In den vergangenen Jahren ist die Abwicklung des städtischen Haushalts immer viel besser gelaufen als geplant. Und wenn Bregel zum Kapitalvermögen der Stadt kommt, wird seine Stimme immer ein wenig leiser. Denn Dillingen hat immer mehr auf der hohen Kante, als eingeplant war. Mehrere Stadträte sagen dann, dass dies „freudige Nachrichten“ seien, die man nicht einfach still zur Kenntnis nehmen solle. Und Oberbürgermeister Frank Kunz ergreift schließlich das Wort, dass die „Mär von der reichen Stadt Dillingen falsch“ sei, denn es seien viele Mega-Projekte zu stemmen, die das Vermögen Dillingens auffressen werden.

In etwa so lief die Debatte auch am Montagabend. Bregel erläuterte, dass der Haushalt 2018 entgegen der Planung von 50,5 auf 56,2 Millionen Euro gestiegen ist. Es wurden Haushaltsausgabereste von 5,2 Millionen Euro gebildet – das sind Projekte, die bereits finanziert, aber noch nicht verwirklicht sind. Im Verwaltungshaushalt wurden 7,3 Millionen Euro an Zuführung für die Investitionen des Vermögenshaushalts erwirtschaftet – das sind 3,8 Millionen mehr als geplant waren. Ende des Jahres 2018 sollte Dillingen laut Plan 384000 Euro in die Rücklage stecken. Tatsächlich flossen 2,2 Millionen, die Rücklagen stiegen von 5,2 auf 6,9 Millionen Euro. Gleichzeitig hatte die Kreisstadt Ende 2018 nur noch 245000 Euro an Schulden – „weniger als viele Häuslebauer und das bei einem Haushaltsvolumen von mehr als 50 Millionen Euro“, wie Kunz anmerkte. Das tatsächliche Kapitalvermögen der Stadt Dillingen erhöhte sich laut Bregel von 5,0 auf 6,7 Millionen Euro.

Und weil die Haushaltsausgabereste insgesamt mehr als neun Millionen Euro ausmachen, lag das tatsächliche Kapitalvermögen der Kreisstadt Dillingen Ende 2018 bei 15,7 Millionen Euro. Kunz sagte: „Es ist finanziell hervorragend gelaufen, aber dieses Kapitalvermögen hat genau das Volumen, das wir als Eigenanteil für den Neubau der Mittelschule brauchen.“ Und dies sei ja nur ein Millionenprojekt von vielen.

Albrecht Witte (SPD) stellte fest, das seien gute Nachrichten, die der Stadtrat ziemlich unaufgeregt einfach zur Kenntnis nehme. Die gute Entwicklung sei auch darauf zurückzuführen, dass der Dillinger Stadtrat seine Beschlüsse gemeinsam gefällt habe. Auch Wolfgang Düthorn (CSU) und Josef Kreuzer (Umland) sagten, dass die Stadt gut dastehe. Das Geld sei aber dringend notwendig für die vielen anstehenden Aufgaben. (bv)