Dillingen investiert 1,5 Millionen in Karolinenweg-Kindergarten

Der Kindergarten am Karolinenweg in Dillingen wird um ein Geschoss erweitert. Die Stadt investiert etwa 1,5 Millionen Euro.

Plus Der Dillinger Rat beschließt die Erweiterung der Kita beim Festplatz Donaupark. Und es gibt bald einen neuen Radweg.

Von Berthold Veh

Im September 2019 hat die Stadt Dillingen nach einer Rekord-Bauzeit von nur sechs Monaten den neuen Kindergarten am Karolinenweg eröffnet. Jetzt, zwei Jahre später, wird das Kommunalunternehmen die Einrichtung, die 750.000 Euro gekostet hat, erweitern.

Zwei weitere Kindergartengruppen können die Einrichtung nutzen

Ab dem 1. September 2021 sollen zwei weitere Kindergartengruppen zur Verfügung stehen. Insgesamt haben dann vier Kindergartengruppen in der Kita am Karolinenweg in der Nähe des Festgeländes Donaupark Platz.

Dazu wird das in Modulbauweise errichtete Gebäude um ein Geschoss aufgestockt, informierte der designierte neue Stadtbaumeister Günter Urban. Bauherr ist das Dillinger Kommunalunternehmen. Das Architekturbüro Filutowski Schmuck hat den Auftrag für die Hochbauplanungen bekommen. Das neue Obergeschoss werde auf der Westseite über das Erdgeschoss hinausragen. An der Südseite ist ein Treppenhaus als Hauptzugang vorgesehen. An der Westseite werden zudem ein Aufzug für die barrierefreie Erschließung sowie eine Fluchttreppe, die auch als Gartenzugang für die Gruppen im Obergeschoss dient, errichtet. Die Erweiterung des Kindergartens wird laut Kalkulation etwa 1,5 Millionen Euro kosten, teilte Urban mit. Der Dillinger Stadtrat beschloss das Projekt einstimmig. Im Haushalt 2021 wird die notwendige Investitionssumme eingeplant.

Für Radler gibt es zudem bald einen „Lückenschluss“ zwischen der Ludwigskaserne und der Schretzheimer Kreuzung. Entlang der alten B16, heute Kreisstraße DLG 42, soll ein neuer Radweg gebaut werden. Denn bisher müssen die Radler die Rudolf-Diesel-Straße benutzen.

Wie Kämmerer Michael Bregel erläuterte, gibt es ein neues Förderprogramm mit dem Titel „Stadt und Land“, durch das Radler geschützt werden sollen. Radweg-Lücken sollen so geschlossen werden. Bei Kommunen in strukturschwachen Regionen werden bis zu 90 Prozent der förderfähigen Kosten bezahlt.

Der Landkreis übernimmt die Planung und den Neubau

Der Landkreis Dillingen übernimmt bei diesem Neubau die Planung und Bauleitung, die Stadt Dillingen trägt die restlichen Kosten, für die es keinen Zuschuss gibt. Der Stadtrat beschloss schließlich einstimmig, den Antrag für den Bau des Radwegs entlang der DLG 42 von der Kaserne bis zur Kreuzung in Schretzheim zu stellen.

