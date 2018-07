vor 12 Min.

Dillingen kam ohne geplante Kredite aus

Stadt stand Ende 2017 erneut viel besser da als geplant

Der Beifall war Dillingens Kämmerer Michael Bregel gewiss. Wie immer in der Vergangenheit, wenn er den Dillinger Stadträten die Jahresrechnung vorlegte. Denn die tatsächliche Entwicklung bei den Finanzen der Stadt Dillingen sah im vergangenen Jahr wieder einmal viel besser aus, als es die ursprüngliche Planung prognostiziert hatte.

Der Haushaltsplan der Stadt Dillingen sah für 2017 ein Volumen von 47,0 Millionen Euro vor. Laut Jahresrechnung 2017 lag er aber bei 51,5 Millionen Euro. Was die Räte aber wiederum erfreute, war die Entwicklung bei Rücklagen, Schulden und dem tatsächlichen Kapitalvermögen. Die Rücklagen sollten am Jahresende 2017 bei 5,3 Millionen Euro liegen, in Wirklichkeit waren es 4,7 Millionen Euro. Die Schulden sollten auf 4,1 Millionen Euro steigen, sie sanken aber um 64000 Euro auf knapp 750000 Euro. Geplante neue Kredite in Höhe von 3,3 Millionen Euro mussten nicht aufgenommen werden, erläuterte der Kämmerer.

So lag das tatsächliche Kapitalvermögen der Stadt Dillingen (Rücklagen minus Schulden) am Jahresende 2017 bei 4,0 Millionen und damit um 2,8 Millionen Euro höher, als es im Haushalt geplant wurde. CSU-Fraktionschef Wolfgang Düthorn sprach von einem „sehr erfreulichen Ergebnis“. Und Josef Kreuzer (Umland) und Oberbürgermeister Frank Kunz (CSU) teilten diese Einschätzung. (bv)

