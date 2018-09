vor 34 Min.

Dillingen macht die Nacht zum Tag

So wird es in der Königstraße am Freitagabend ausschauen, wenn das Wetter mitspielt: Tausende Besucher werden bei der Dillinger Nacht erwartet. <b>Foto: Koenen/Stadt</b>

Entspannt einkaufen und Kultur genießen – das Angebot bei der Dillinger Nacht ist am Freitag erneut groß. Mehr als 80 Geschäfte öffnen bis 23 Uhr. Es gibt viele Überraschungen

Auch in diesem Jahr wird in Dillingen wieder die Nacht zum Tag gemacht. Bei der Dillinger Nacht, die von der Wirtschaftsvereinigung, der Werbegemeinschaft und der Stadt gemeinsam organisiert und dem Verein Image Plus gefördert wird, ist am Freitag, 28. September, wieder eine bunte Mischung aus Bummeln, Einkauf und Kultur geboten. Und das alles in der stimmungsvoll beleuchteten Innenstadt.

Wie gewohnt am letzten Freitag im September öffnen mehr als 80 Geschäfte bis 23 Uhr ihre Pforten. Dabei stehen die Geschäftsleute nicht nur mit ihrem Warenangebot bereit, sondern sorgen mit vielen Ideen und Überraschungen für ein Einkaufserlebnis der besonderen Art. Die Dillinger Händler bieten zudem zahlreiche Aktionen an, bei denen man mit der Dillinger Bonuskarte fleißig DLG-Punkte sammeln kann. Diverse kulinarische Genüsse versüßen die Nacht zusätzlich: da locken etwa fruchtige Cocktails, herrliche Süßigkeiten oder auch deftige Schmankerl der einheimischen Metzgereien.

Und natürlich kommt auch das Kulturprogramm bei der Dillinger Nacht nicht zu kurz. So können die Besucher von 19 bis 23 Uhr im Foyer des Rathauses den Jazz-Klängen des „Andy Weiss Trios“ lauschen. Und auch an anderen Orten gibt es ordentlich Musik auf die Ohren. Stimmgewaltig wird das Duo mit dem Donauwörther Musiker und Songwriter „Stefano Messina“ ab 19 Uhr vor dem Paul 2.0 für Partystimmung sorgen. Vor dem Restaurant Benedikts in der Kapuzinerstraße gibt es mit der Band „The Prisoners“ fetzige Rock-, Pop- und Countrymusik, die zum Feiern und Tanzen einlädt. Rockig geht es auch am westlichen Ende der Königstraße vor dem Café Guglhupf zu. Hier wird die Gruppe „Stormy Monday“ dem Publikum mit den besten Rocksounds von ACDC bis Depp Purple richtig einheizen.

Im Festsaal des Dillinger Schlosses gibt es auch dieses Jahr wieder musikalischen Hochgenuss. Die Q11 des St.-Bonaventura-Gymnasiums präsentiert ein Programm, welches aus dem Jahrgangsabschlusskonzert 2018 der Oberstufe zusammengestellt wurde. Beginn ist jeweils um 19, 20, 21 und 22 Uhr. Zudem kann man auch die Pracht des Dillinger Schlosses bei stündlichen Schlossführungen (19.30, 20.30, 21.30 Uhr und bei Bedarf 22.30 Uhr) erkunden. Im prunkvollen Ambiente des Goldenen Saals erleben die Gäste um 19, 20, 21 und 22 Uhr eine spannende Führung mit dem Dillinger Musiker und Schriftsteller Marcus Bernard Hartmann. Hierzu werden Klavierschüler des St.-Bonaventura-Gymnasiums den Goldenen Saal mit Klavier-Melodien verzaubern.

Geöffnet ist ebenso das Stadt- und Hochstiftmuseum, wo die Mitglieder des Museumsarbeitskreises den Besuchern von 19 bis 22 Uhr in verschiedenen Sonderführungen die einzelnen Abteilungen des Museums näherbringen. Im Stadtsaal am Kolpingplatz präsentiert die VHS-Fotogruppe in einer spannenden Ausstellung die besten Werke der Schwäbischen Fotomeisterschaft 2018. Und für die kleinen Besucher ist die Abschlussparty des Sommerleseclubs der Stadtbücherei ein Highlight. An diesem Abend verlost das Team der Stadtbücherei um 18.30 Uhr die Preise. Der Eintritt ist bei allen Veranstaltungen frei. (pm)

Wie in den Vorjahren fährt der Stadtbus wieder kostenlos von 18 Uhr bis Mitternacht. Zu den Linien 1 und 2 verkehrt zusätzlich die Linie 3, die auch den Bürgern in Fristingen, Kicklingen und Steinheim ein bequemes Hin und Zurück ohne Auto ermöglicht.

Themen Folgen