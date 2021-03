16.03.2021

Dillingen richtet ein Corona-Testzentrum ein

Im Hallenbad der Kreisstadt gibt es ab der kommenden Woche kostenlose Tests. Das Angebot richtet sich zunächst an Dillinger Bürgerinnen und Bürger, aber auch andere Interessierte.

In Dillingen gibt es ab nächster Woche ein weiteres Corona-Testzentrum. Mit Hilfe von Schnelltests können Bürgerinnen und Bürger hier kostenlos erfahren, ob sie sich mit dem Virus angesteckt haben. Laut Pressemitteilung des Bayerischen Gesundheitsministeriums hat jeder Bürger Anspruch auf mindestens einen kostenlosen Test pro Woche.

Das neue Testzentrum entsteht laut Pressemitteilung in Zusammenarbeit von Apotheker Dr. Matthias Schneider, dem zuständigen Gesundheitsamt am Landratsamt, der Stadt Dillingen, den Donau-Stadtwerken Dillingen-Lauingen (DSDL) und dem Dillinger Kulturring. Untergebracht ist das Testzentrum im Eingangsbereich des Dillinger Hallenbads. Oberbürgermeister Frank Kunz und Werkleiter Wolfgang Behringer haben sich dafür stark gemacht, dass diese Räumlichkeiten so schnell wie möglich zur Verfügung gestellt werden können. Das Apotheken-Team von Matthias Schneider wird von Mitarbeitern des Dillinger Kulturrings verstärkt, auch weitere Unterstützer werden derzeit angefragt. Die Beauftragung erfolgt durch das örtliche Gesundheitsamt.

"Einen Schritt in Richtung Normalität ermöglichen"

Rathauschef Kunz dankt Landrat Leo Schrell und seiner Behörde für die unkomplizierte Unterstützung bei der Einrichtung des Testzentrums in der Kreisstadt. Dr. Schneider sagt: „Wir freuen uns, dass wir zusammen mit der Stadt Dillingen und allen Beteiligten einen Beitrag dazu leisten können, wieder einen Schritt in Richtung Normalität zu ermöglichen. Die Schnelltests sind ein wichtiger Baustein, um einen Weg aus den pandemiebedingten Einschränkungen zu gehen.“

Durchgeführt werden Antigen-Schnelltests, bei denen das Ergebnis nach etwa 15 Minuten vorliegt. Der Nasen- oder Rachenabstrich kann nur durch geschultes Personal durchgeführt werden. Getestet werden dürfen nur Personen, die keine Krankheitssymptome zeigen.

Am kommenden Montag beginnt der Testbetrieb

Der Testbetrieb beginnt am kommenden Montag, 22. März. Von da an ist die Einrichtung montags bis freitags von 16 Uhr bis 19 Uhr geöffnet. Eine vorherige Anmeldung soll vorwiegend online erfolgen. Die eigens hierfür eingerichtete Internetseite www.corona-schnelltest-dlg.de geht laut Apotheker Schneider am Freitag online. Ab der kommenden Woche soll zusätzlich eine Telefonnummer eingerichtet werden, die für Ausnahmefälle auch eine telefonische Anmeldung ermöglicht. Die Nummer wird in den kommenden Tagen noch bekannt gegeben.

Das Angebot richtet sich laut Mitteilung zunächst vor allem an Bürgerinnen und Bürger der Stadt Dillingen und der Stadtteile, kann aber auch von anderen Interessierten genutzt werden. (pm)

Lesen Sie auch:



Themen folgen