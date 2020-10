11:14 Uhr

Dillingen trauert um einstigen Zweiten Bürgermeister Anton Stehle

Anton Stehle ist am Samstag im Alter von 88 Jahren gestorben. Das Foto zeigt ihn im Jahr 2008 bei einem Redaktionsbesuch der Donau-Zeitung. Seit 1950, also von Beginn an, war Stehle freier Mitarbeiter der Heimatzeitung.

Plus Der einstige Zweite Bürgermeister, Diakon und freie Mitarbeiter der Donau-Zeitung ist gestorben. In seinem letzten Interview beantwortete der Dillinger grundsätzliche Lebensfragen.

Von Berthold Veh

Kirche und Kommunalpolitik haben ihm viel zu verdanken. Die Donau-Zeitung ebenso, denn Anton Stehle war seit 1950, also von Beginn an, Mitarbeiter der Heimatzeitung. Am Samstag ist der Dillinger, der die Herzen der Menschen mit seiner Fröhlichkeit erobert hat, im Alter von 88 Jahren gestorben.

Der Dillinger hat die Kreisstadt geprägt

Anton Stehle hat Dillingen geprägt, als Mesner, Diakon, CSU-Stadtrat und Zweiter Bürgermeister. Und er hat auch Kirchengeschichte geschrieben, denn als Stehle, der 65 Jahre lang mit seiner Frau Emilie verheiratet war, am 20. Juli 1969 zum Diakon geweiht wurde, war das eine Sensation. Nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil konnten verheiratete Männer ab 1968 nach einer jahrhundertelangen Unterbrechung wieder Diakon werden. Und Anton Stehle zählte im katholischen Bistum Augsburg zu den ersten drei „Weltlichen“, die 1969 zum Ständigen Diakon geweiht wurden. „Das war eine Sensation, mehr als 1000 Jahre war dies ja in Vergessenheit geraten“, sagte der Dillinger anlässlich des 50. Jubiläums der Wiedereinführung in einem Interview unserer Zeitung.

Anton Stehle wurde am 26. April 1932 in Dillingen geboren. Er erlernte zunächst den Beruf des Lebenmittelgroßkaufmanns bei der damaligen Firma Curtius. 1951 wurde er schließlich Mesner in der Pfarrei St. Peter in Dillingen – der jüngste in Deutschland. Der Mann, der einen gewinnenden Humor hatte, ging in der kirchlichen Arbeit auf. Sein Engagement in der Seniorenarbeit war legendär. Der frühere Oberbürgermeister Hans-Jürgen Weigl konstatierte einmal, dass Stehle mit seinen Seniorenwochen und -nachmittagen „Maßstäbe in Bayern“ gesetzt habe. Als Reiseleiter beim Bayerischen Pilgerbüro kam Stehle, der auch Geschäftsführer der Katholischen Erwachsenenbildung und Kirchenpfleger war, in mehr als 30 Länder der Erde.

48 Jahre lang zur Entwicklung Dillingens beigetragen

Neben dem kirchlichen Engagement hat der Dillinger auch als Kommunalpolitiker über einen Zeitraum von 48 Jahren zur Entwicklung seiner Heimatstadt beigetragen. 1960 wurde der CSUler erstmals in den Stadtrat gewählt. Dort brachte er sich unter anderem als Vorsitzender der Fraktion der Christsozialen ein. Von 1996 an bis zu seinem freiwilligen Ausscheiden im Jahr 2008 war Stehle als Zweiter Bürgermeister Stellvertreter des damaligen Rathauschefs Hans-Jürgen Weigl.

Der nun Verstorbene hat vielfältige kirchliche und politische Auszeichnungen erhalten – von der Kommunalen Verdienstmedaille des Freistaats über die Landkreismedaille bis zum goldenen Ehrenring seiner Heimatstadt Dillingen.

Für unsere Zeitung schrieb Anton Stehle zunächst unter dem Kürzel „AST“, später unter „EH“. Die Themenpalette reichte von Ankündigungen über Nachrufen bis zu kirchlichen Themen. „Ich habe das immer als Hobby betrachtet“, sagte Stehle, der sich mit seiner Frau Emilie über drei Kinder freute. Sechs Enkel und drei Urenkel, von denen Stehle zwei noch selbst taufen konnte, kamen hinzu.

Er hatte den festen Glauben an ein Weiterleben nach dem Tod

In den vergangenen Jahren konnte der Senior krankheitsbedingt das Haus nicht mehr verlassen. Auch das Reden hatte der sonst so fröhliche Anton Stehle auf ein Minimum reduziert. 2018 antworte der Dillinger aber vor Ostern in einem Interview mit der Redaktion seiner geliebten Donau-Zeitung noch auf grundsätzliche Fragen. Von der Auferstehung nach dem Tod war Stehle fest überzeugt. „Aus der Zuversicht heraus, dass es nach dem Tod ein Leben bei Gott gibt, lebt es sich besser“, teilte der Dillinger mit. Anton Stehle versicherte: „Ich habe ein reiches Leben gehabt und lebe aus dieser Erinnerung.“

Lesen Sie auch:

Themen folgen