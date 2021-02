vor 5 Min.

Dillingen verlängert Lieferdienst

Wie das kostenlose Angebot angenommen wird

Seit Anfang Februar gibt es für die Dillinger Geschäfte den kostenlosen Bringdienst „ Dillingen liefert’s“. Alle örtlichen Einzelhändler, die Click-/Call- und Collect anbieten, können hiervon profitieren, teilt die Stadtverwaltung mit. Ausgefahren werden die Waren von den örtlichen Taxi-Unternehmen Galonska und Heyne sowie der Spedition Aninger – und das landkreisweit. Die gemeinsame Aktion von Wirtschaftsvereinigung (WV) und Stadt ermöglicht der Verein Image Plus. Koordiniert werden die Fahrten über das Rathaus.

Zunächst war der Service für die zurückliegende Woche – von Montag bis Freitag – vorgesehen. Ihre Erfahrungen mit dem Lieferdienst schildern die Dillinger Einzelhändler laut Pressemitteilung einhellig so: Das Angebot sei von den Kunden von Beginn an sehr positiv aufgenommen. Dass die heimische Wirtschaft auf diese Weise in dieser schwierigen Zeit unterstützt wird, empfanden viele als ein starkes Zeichen. Im Laufe der Woche wurde das Angebot dann auch verstärkt angenommen. Bis Ende der einwöchigen Testphase werden es voraussichtlich rund zwei Dutzend Fahrten gewesen sein – die Nachfrage stieg mit jedem Aktionstag zunehmend an.

Nachdem am Mittwochabend bekannt wurde, dass die Regierung den Lockdown bis zum 7. März verlängert, war für die Verantwortlichen von WV, Image Plus und Stadt klar, bis zum 5. März in die Verlängerung zu gehen. WV-Vorsitzende Sylvia Stapfer, Image-Plus-Vorsitzender Alexander Jall und Oberbürgermeister Frank Kunz sind überzeugt, dass jeder zusätzliche Einkauf im örtlichen Handel der heimischen Wirtschaft guttue. „Und mit unserem Lieferdienst haben wir jetzt einen echten Vorteil gegenüber dem Internet-Handel, denn Dillingen liefert’s noch am selben Tag!“, sind die drei Akteure überzeugt. (pm)

